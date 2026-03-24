Reportan bloqueos en algunas carreteras del país

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Estos son los lugares más afectados por los bloqueos.

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Desde las primeras horas de este martes se han registrado bloqueos en las carreteras que conducen a Quetzaltenango y Chiquimula. Hasta el momento se mantiene cerrado el paso en ambos sentidos de la RN-01, la CA-10, CA-1 Occidente y RN-9N .

Los primeros puntos bloqueados

El primer bloqueo registrado según Provial, fue a las 05:34 horas en el kilómetro 225 en La Cumbre, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Mientras que el segundo bloqueo fue en el kilómetro 214 de la misma localidad, aunque este inició a las 06:45 horas.

En Chiquimula también se reportaron dos bloqueos, el primero en el kilómetro 173 de Cruce San Esteban, el cual dio inicio a las 07:14 horas. El segundo bloqueo se reportó en el kilómetro 196 Cruce a Olopa, Quetzaltepeque.

Varias carreteras del país se han visto involucradas en los bloqueos por manifestantes. (Foto: Redes Sociales)

Puntos bloqueados a lo largo de la mañana

A la altura del kilómetro 188 de Cuatro Caminos, Totonicapán, también se reporta un bloqueo que dio inicio a las 08:52 horas.

Otros puntos bloqueados a lo largo de la mañana se han reportado en la Ciudad de Guatemala, exactamente en la 8 avenida y novena calle de la zona 1 capitalina, el cual inició minutos antes de las 9 de la mañana.

Los manifestantes permanecen en la parte trasera del Congreso de la República. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

También se reportó que en el kilometro 209 de Padre Miguel, Concepción Las Minas, Chiquimula, quedó el paso cerrado desde las 09:45 horas y en el kilómetro 280 de eEl Mirador, Chiantla, Huehuetenango se mantiene el bloqueo desde las 09:40 horas.