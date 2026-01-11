Versión Impresa
Fuerte accidente se registra en ruta al Atlántico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de enero de 2026, 13:24
Los vehículos quedaron en el ligar tras el fuerte impacto. (Foto: Captura de video)

Uno de los autos involucrados se salió de la carretera tras el fuerte impacto.

Vehículos particulares colisionaron en el km. 122 ruta al Atlántico CA-9 Norte, con jurisdicción de la Aldea en Morales, Izabal, uno de los transportes involucrados de salió de la carretera por el fuerte impacto.

La estructura de los vehículos quedó parcialmente destruida y obstruyen un tramo de la vía.

Así están en el lugar:

Autoridades solicitan precaución al circular durante esta emergencia.

