Fuerte accidente se registra en ruta al Atlántico (video)

Uno de los autos involucrados se salió de la carretera tras el fuerte impacto.
Vehículos particulares colisionaron en el km. 122 ruta al Atlántico CA-9 Norte, con jurisdicción de la Aldea en Morales, Izabal, uno de los transportes involucrados de salió de la carretera por el fuerte impacto.
La estructura de los vehículos quedó parcialmente destruida y obstruyen un tramo de la vía.
Así están en el lugar:
Autoridades solicitan precaución al circular durante esta emergencia.