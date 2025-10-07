Choque de microbús en calzada La Paz genera tránsito en el sector (video)

El microbús quedó destruido y obstaculiza el paso por el sector.
EN CONTEXTO: Fuerte accidente en La Paz: así rescataron a joven atrapado en el volante (video)
El conductor de un microbús quiso evitar un accidente en la calzada La Paz, pero terminó empotrándose en un poste ubicado en un arriate.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que ambas vías se ven afectadas, entre zona 5 y zona 17.
La Policía Nacional Civil (PNC) ya coordina el área, pero piden mucha paciencia y precaución para los conductores que van del Puente 4 Caminos hacia el Puente Belice.
Pues llevará tiempo movilizar el automóvil que quedó destruido y el poste que podría poner en riesgo a los conductores que pasen por el lugar.