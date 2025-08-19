La kiss cam se queda dice Chris Martin, vocalista de Coldplay

La kiss cam de Coldplay generó controversia internacional.
El vocalista de Coldplay se ha pronunciado públicamente tras el escándalo ocurrido en una de sus recientes presentaciones sobre la infidelidad captada en la kiss cam.
Chris Martin reflexionó sobre lo ocurrido a pocas semanas de la controversia internacional sobre la relación entre Andy Byron, el exdirector ejecutivo de la compañía Astronomer, y la exejecutiva de recursos humanos, Kristin Cabot.
"Hemos estado haciendo la dinámica durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un... sí", comenta Martin a la audiencia presente en el concierto de Kingston upon Hull en Inglaterra.
"La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes", añade Chris.
La declaración del cantante se dio luego de que un fanático exhibiera un cartel mencionando su asistencia a varios shows del grupo, lo que llevó a agradecer la lealtad del público pese al desastre.