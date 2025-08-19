Versión Impresa
La kiss cam se queda dice Chris Martin, vocalista de Coldplay

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
19 de agosto de 2025, 15:30
Chris Martin rompió el silencio tras la polémica de la kiss cam. (Foto: X)

La kiss cam de Coldplay generó controversia internacional.

El vocalista de Coldplay se ha pronunciado públicamente tras el escándalo ocurrido en una de sus recientes presentaciones sobre la infidelidad captada en la kiss cam.

Chris Martin reflexionó sobre lo ocurrido a pocas semanas de la controversia internacional sobre la relación entre Andy Byron, el exdirector ejecutivo de la compañía Astronomer, y la exejecutiva de recursos humanos, Kristin Cabot.

El vocalista de Coldplay reflexionó sobre el escándalo en pleno show. (Foto: X)

"Hemos estado haciendo la dinámica durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un... sí", comenta Martin a la audiencia presente en el concierto de Kingston upon Hull en Inglaterra.

El líder de Coldplay defendió la dinámica de la kiss cam en sus presentaciones. (Foto: X)

"La vida te lanza limones y tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes", añade Chris.

La declaración del cantante se dio luego de que un fanático exhibiera un cartel mencionando su asistencia a varios shows del grupo, lo que llevó a agradecer la lealtad del público pese al desastre.

