Christian Nodal causa polémica durante show en Monterrey

Christian Nodal volvió a ser tendencia por su comportamiento en Monterrey.
DESCUBRE: Christian Nodal emociona a Guatemala con su "Tour Pal Cora"
El cantante sonorense volvió a ser tendencia, luego de que circularan videos en los que aparece aparentemente en estado de ebriedad tras su presentación en el Domo Care de Monterrey.
El intérprete de Botella tras botella ofreció un concierto frente a miles de seguidores, pero su comportamiento al salir del recinto generó una ola de comentarios en redes sociales.
Durante el espectáculo, Christian Nodal interpretó varios de sus éxitos e incluyó el tema Por mujeres como tú, popularizado por Pepe Aguilar en 1998.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que lanzó al terminar la canción: "Y ese pinc** grito para mi suegro que mide como 2 metros... y al final me quedé con su hija", expresó, en alusión a su actual pareja, Ángela Aguilar. El momento causó reacciones encontradas, especialmente porque Ángela se encontraba entre el público.
ENTÉRATE: Cazzu responde al comunicado de Christian Nodal
A lo largo del concierto, Nodal brindó en repetidas ocasiones, pero su estado de embriaguez se volvió notorio al intentar hablar con dificultad y lanzar comentarios subidos de tono.
Christian también habría lanzado indirectas a su expareja Cazzu, recordando el cariño que Monterrey le ha mostrado desde sus inicios. Al final del concierto, su equipo tuvo que ayudarlo a retirarse del escenario debido a su evidente estado de ebriedad.