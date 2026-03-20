Chuck Norris: así surgió su fama de "indestructible"

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A través de los años se consolidó el mito de que el actor Chuck Norris era indestructible, pero ¿cómo surgió el rumor que lo elevó a consolidarse como uno de los astros de las sagas de acción?

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A mediados de los años 2000 inició un fenómeno en internet conocido como "Chuck Norris Facts", previo a los memes, arrancó una serie de frases humorísticas y exageradas que nacieron en foros para parodiar su imagen de tipo duro.

Su inicio

Norris interpretó personajes imbatibles que vencían a sus enemigos a través de una combinación de técnicas de Tang Soo Do y Taekwondo, destacando su famosa patada giratoria de talón.

El actor se inspiró en las artes marciales para encontrar su estilo.

Con el paso del tiempo , se creó del estilo Chun Kuk Do, un arte marcial híbrido.

¿Recuerdas la emblemática pelea entre Chuck Norris contra Bruce Lee?



La película "El furor del dragón" de 1972, se hizo famosa por su icónica pelea final en el Coliseo de Roma, escena que se volvió histórica en el cine de artes marciales



Este filme marcó el debut de Norris… pic.twitter.com/WfWCGLElkc — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) March 20, 2026

Este significa "El Camino Universal" y combina técnicas tradicionales como Tang Soo Do y Taekwondo con grappling, enfocado en la defensa personal, la competición y el desarrollo personal.

Estrella indestructible de internet

Los usuarios llevaron los lemas en foros lejos, al punto de crear todo tipo de frases absurdas como "Chuck Norris no duerme, espera" o "La muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris", viralizando la idea de que estaba por encima de cualquier límite humano, pronto se trasladó a los memes.

DEBUT: 'Walker, Texas Ranger' starring Chuck Norris and Clarence Gilyard premiered 32 years ago, April 21, 1993, on CBS pic.twitter.com/pPirpOk7sQ — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) April 21, 2025

El "Chuck Norris Fact Generator"

El comediante Conan O'Brien parodió la serie "Walker, Texas Ranger" en su programa, impulsando la creación de "datos" sobre Norris.

El Meme Viviente

Chuck adaptó la broma y también comenzó a generar frases a través de sus redes sociales, aumentando su popularidad y consolidando el mito de que era indestructible.

La mezcla de su historial real como campeón de karate, creador de un arte marcial nuevo, sus papeles de acción en Hollywood y la cultura de parodia en internet crearon la leyenda hiperbólica que se mantiene.

MIRA:

Chuck Norris Q.E.P.D️



Ademas de actor, ahi se va uno de los primeros memes de internet pic.twitter.com/prBmmoPFMe — PES Out of Context (@NoContextPES) March 20, 2026