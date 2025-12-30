Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ciclista resulta herido tras accidente de tránsito en zona 4

  • Por Geber Osorio
30 de diciembre de 2025, 14:38
Ciudad de Guatemala
El ciclista fue trasladado a un centro asistencial por los Bomberos Municipales. (Foto ilustrativa: istock)

El ciclista fue trasladado a un centro asistencial por los Bomberos Municipales. (Foto ilustrativa: istock)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida por las heridas sufridas.

OTRAS NOTICIAS: Últimos vuelos de deportados del 2025 llegan a Guatemala

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 30 de diciembre en la 7a. avenida y ruta 2 de la zona 4, en la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a un ciclista que se encontraba herido tras haber sido arrollado por un vehículo de dos ruedas.

Debido a la gravedad de las heridas, esta persona que aún no ha sido identificada fue trasladada a un centro asistencial.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias respectivas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar