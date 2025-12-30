Ciclista resulta herido tras accidente de tránsito en zona 4

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida por las heridas sufridas.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 30 de diciembre en la 7a. avenida y ruta 2 de la zona 4, en la ciudad de Guatemala.
Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria a un ciclista que se encontraba herido tras haber sido arrollado por un vehículo de dos ruedas.
Debido a la gravedad de las heridas, esta persona que aún no ha sido identificada fue trasladada a un centro asistencial.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias respectivas.