Últimos vuelos de deportados del 2025 llegan a Guatemala

-

Decenas de guatemaltecos fueron retornados este martes en los últimos vuelos de deportados desde Estados Unidos en el 2025.

OTRAS NOTICIAS: Guatemaltecos viajan hacia los departamentos por Año Nuevo

Este martes 30 de diciembre llegaron a Guatemala los últimos tres vuelos de deportados del 2025, donde los guatemaltecos provenientes de Estados Unidos fueron recibidos por algunos de sus familiares.

Pedro Gómez, uno de los retornados, quien es originario de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, indicó que estuvo aproximadamente 8 años en Estados Unidos.

"Ahora tocará seguir adelante acá en Guatemala, me siento emocionado y feliz de estar de nuevo en mi país, ya que allá ya no era un verdadero sueño americano, porque éramos perseguidos", dijo Gómez.

Asimismo, agregó: "mi esposa y 3 hijos se quedaron de momento allá, me trataron mal al momento de la detención, porque lo tratan a uno con racismo y luego con varias patrullas me quitaron mi cartera y no me dejaron traer dinero", puntualizó.

Pedro Gómez, uno de los deportados que llegaron a Guatemala este martes en el último vuelo proveniente de Estados Unidos indica que fue tratado con racismo al momento de su detención en el país norteamericano.



: Wilder López / Soy502 pic.twitter.com/t6LssmJEQy — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 30, 2025

Luis Martínez, de 29 años, estuvo 12 días detenido, "trabajaba como pintor en Georgia y se quedaron algunos familiares allá, pero acá en Guatemala tengo a mi esposa e hijos y soy de Huehuetenango", señaló.

Luis Martínez trabajaba como pintor en Georgia y estuvo detenido 12 días hasta ser deportada este 30 de diciembre.



: Wilder López / Soy502 pic.twitter.com/KuOsNfO2RX — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 30, 2025

Aida Santos, de 20 años, estuvo 2 años en Atlanta, donde dejó a sus dos hijos, comenta que estuvo casi 6 meses detenida. "Fue una experiencia horrible donde la comida la dan fea. Soy de Malacatán, San Marcos, había ido al país norteamericano para poderle dar estudios a mis hijos", comentó.

Aida Santos comenta que estar detenida en Estados Unidos fue horrible.



: Wilder López / Soy502 pic.twitter.com/RDowFljC4P — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 30, 2025

En 2024 se cerró con 61,680 mil deportados, mientras que hasta el 29 de diciembre de 2025, se tenía el registro de 48,156 guatemaltecos deportados, por lo que se tendría una reducción del 22% de retornados en comparación con el año pasado, según indicó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).