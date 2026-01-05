¡Tránsito lento! Cierran dos carriles en El Naranjo tras hallazgo de cuerpo

La fila de autos ya es larga en el sector debido al trabajo del Ministerio Público.
Esta mañana de lunes 5 de enero fue hallado un cuerpo dentro de una bolsa plástica en la zona 4 de Mixco, sobre el puente El Naranjo.
Este hallazgo ha complicado el paso en el sector, pues técnicos del Ministerio Público (MP) han solicitado el cierre dos de los carriles que conducen hacia Mixco, para realizar las investigaciones correspondientes.
Varios conductores están siendo muy afectados, pues las colas ya son largas en todo el sector.
Agentes de tránsito ya están en el lugar coordinando el paso.