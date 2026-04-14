El fin del vertedero en ruta al Pacífico: ¿Están listas las municipalidades?

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La Procuraduría de los Derechos Humanos advirtió a las municipalidades sobre la urgencia de establecer un plan integral para la gestión de residuos y mitigar el impacto social en las familias recicladoras tras el cese de operaciones.

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Ante el cierre técnico programado para el 31 de agosto del vertedero ubicado en la ruta al Pacífico, el Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, se presentó al lugar para conocer las condiciones del manejo de desechos.

La inspección se llevó a cabo debido a que, a partir de esa fecha, la responsabilidad del tratamiento de los residuos sólidos pasará a manos de las municipalidades.

La PDH efectuará un estudio del área para apoyar en el seguimiento de los recicladores. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Este vertedero recibe desechos de al menos 14 municipios del sur del país, incluidos Villa Canales, Amatitlán, Villa Nueva y San Miguel Petapa, entre otros, así como residuos hospitalarios, lo que evidencia su importancia estratégica a nivel nacional", comentó Córdova.

Durante el recorrido, se constató que la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA) mantiene un manejo ordenado y coordinado de los desechos, incluyendo procesos de separación que contribuyen a la prevención de incendios, lo cual fue calificado como positivo.

El sitio se ubica en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

No obstante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) advirtió que estos esfuerzos no serán suficientes si no existe una planificación integral posterior al cierre de operaciones.

El procurador también expresó su preocupación por el impacto social que podría generar esta medida, especialmente en las familias que dependen de las actividades de reciclaje dentro del vertedero, quienes podrían ver afectados sus ingresos y medios de subsistencia.

El procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, se reunió con Enma Díaz, directora ejecutiva de la AMSA. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Como parte de las acciones a seguir, Córdova informó que se integrará a una mesa de trabajo impulsada por Amsa, con el objetivo de dar acompañamiento institucional y evaluar el nivel de preparación de las municipalidades para asumir el manejo de los desechos sólidos.

"Todos debemos asumir esta responsabilidad como país, garantizando el derecho a un ambiente sano y seguro para la población", enfatizó.

Los delegados de la PDH hicieron un recorrido por las instalaciones del vertedero para verificar su funcionalidad y proceso de cierre. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

A detalle

La AMSA retira anualmente más de 65 mil metros cúbicos de desechos sólidos y material orgánico.

Estos residuos provienen principalmente del río Villalobos, impactando severamente el ecosistema.

Solo en 2025, se retiraron más de 33 mil metros cúbicos de desechos.

El vertedero recibió 619 mil 100 toneladas de residuos el año pasado.

Con estas acciones, la AMSA busca mitigar los efectos de la acumulación de residuos y avanzar hacia un modelo sostenible de gestión ambiental.