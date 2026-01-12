Cifra de muertos en Irán se eleva a 648 y advierten que la cifra real podría aumentar

-

La ONG Iran Human Rights difundió datos de víctimas verificadas, aunque el bloqueo de internet impuesto por autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta "extremadamente" la verificación independiente de información sobre fallecidos.

Debido a la hostilidad que se ha desarrollado en medio de las manifestaciones políticas en Irán, se han reportado más de 600 fallecidos este lunes 12 de enero.

Al menos 648 manifestantes han perdido la vida debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán contra el movimiento de protesta que atraviesa el país, esto confirmado por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Esa cifra corresponde a víctimas verificadas por la organización, podría ser considerablemente superior. Así lo advirtió el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien afirmó que "la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica", según declaraciones recogidas por AFP.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación.

El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias.

La ONG indicó que, de acuerdo con algunas estimaciones, el número de fallecidos podría superar los 6.000. No obstante, la entidad subrayó que el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta "extremadamente" la verificación independiente de la información sobre víctimas.

La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte.

Por aparte, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes.

Incluso, el pasado 11 de enero, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

*Con información de Infobae