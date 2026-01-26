Localizan tercer contenedor con 521 paquetes de droga en Puerto Quetzal

-

La carga llegó a Guatemala tras haber salido de Costa Rica.

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaron este lunes 26 de enero un tercer contenedor dentro de la portuaria Puerto Quetzal, que según los datos de importación contenían harina de coquillo, que es usada como complemento de alimento para animales (derivada de la palma africana).

Según las autoridades la carga salió de Costa Rica con destino a nuestro país.

(Foto: PNC)

Luego de ser detectada fueron trasladados a una zona especial y luego de sacar el contenido localizaron 521 paquetes rectangulares, que al realizarles las pruebas de campo dieron para presuntivo cocaína, el decomiso se suma a los 1,039 paquetes detectados ayer (domingo), en dos contenedores.

La droga de ayer ya fue trasladada a la zona 6, donde fue pesada y dio un total de 1,240 kilos con un valor estimado de Q127 millones.

(Foto: PNC)

"Las acciones continúan a fin de evitar que esa droga llegue a las calles y las acciones son contundentes contra el crimen organizado", agrego, Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC.

El proceso de investigación continúa a fin de poder determinar e identificar al remitente y al lugar o persona que venía destinada la carga.