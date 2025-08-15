CIG rechaza ocupación de terrenos que administraba Perenco

-

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) mostró su desacuerdo ante las "ocupaciones ilegales" que se llevan a cabo en áreas que eran administradas por la empresa Perenco.

La CIG fijó su postura mediante un comunicado en el cual señala que dichas acciones llevadas a cabo por particulares "representan múltiples riesgos sociales, económicos, ambientales y comprometen la seguridad de todos los guatemaltecos de la zona".

La Cámara afirma que esta situación es una "violación" que "pone en riesgo la integridad de la infraestructura y obstaculiza un cierre técnico que requiere manejo especializado".

La información de la ocupación fue confirmada por medios locales. (Foto: Archivo / Soy502)

Destaca que el cierre técnico es responsabilidad del Gobierno el cual debe velar por que el ambiente no resulte perjudicado.

"Exigimos a las autoridades competentes implementar de forma inmediata las medidas necesarias que garanticen la protección del área, el resguardo de la infraestructura, el restablecimiento del orden y la sanción, conforme a la ley, de quienes cometan estos actos ilegales", precisa el comunicado.

Ocupan terrenos

Medios locales han reportado que pobladores han ingresado a los terrenos que fueron ocupados por Perenco, en el Caserío Nuevo Cobán, del municipio de Sayaxché, Petén.

Según información preliminar algunas de esas personas estarían armadas y habría al menos 200 más quienes manifiestan que lo que buscan es "trabajar en las tierras".

Perenco administró la operación petrolera más grande de Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Perenco administró el Campo Petrolero Xan, pero su contrato de explotación que tenía vigente con el Estado de Guatemala finalizó el pasado 12 de agoto fecha en la cual la administración del campo pasó a manos del Estado.

Vecinos de los municipios de San Andrés y La Libertad, Petén han mostrado su preocupación debido a que las autoridades gubernamentales no han informado qué sucederá con el proyecto y si los beneficios que recibían continuarán.