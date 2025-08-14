Cierre de Perenco: incertidumbre por oleoducto y protección de las instalaciones

La incertidumbre continúa entre los pobladores. Además, en el área no se observó mayor vigilancia en el oleoducto.
Un día después de la salida de la empresa franco-británica Perenco, de la administración del Campo Petrolero Xan, dichas instalaciones amanecieron custodiadas y ocupadas por elemento del Ejército de Guatemala, como pudo constatar de manera presencial Soy502.
En el polígono del área de extracción, se observan varios pozos abandonados, mientras que en el área principal, se constató la presencia de dos patrullas dentro de las instalaciones.
¿Resguardarán el oleoducto?
Soy502 observó a varios militares trabajando en funciones de limpieza y resguardo de dichas instalaciones. Sin embargo, la administración está a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), según explicaron.
En el área, pese a los intentos, no se logró ubicar a ninguna persona del MEM. Tampoco fue permitido el ingreso a las instalaciones, pese a que ya se trata de un bien propiedad del Estado, para constatar cómo se encuentran las instalaciones un día después de la salida de Perenco.
En el ingreso al área, precisamente en donde se encuentra el destacamento militar —unos tres kilómetros antes del pozo principal— un elemento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se ocupa de registrar el ingreso al área.
En el caso del oleoducto, no se observó algún tipo de vigilancia especial. Pese a ser una de las preocupaciones principales debido a que si llega a dañarse, podría provocar un desastre ambiental en el área.
Incertidumbre entre la población
Por el momento existe incertidumbre en el área, ya que los pobladores del área esperan que se resuelvan varios de los beneficios que dejó dicha empresa.
Por ejemplo, el servicio de ferri con capacidad para trasladar entre la aldea El Naranjo, La Libertad y San Andrés Petén, hasta 12 vehículos.
El servicio fue proporcionado de manera gratuita por Perenco, caso contrario, hay un lanchón con capacidad para dos vehículos livianos que cobra Q50.
Según los lugareños, el ferri empezaba a funcionar a las 7:00 horas, pero este 13 de agosto empezó tres horas y media más tarde.
El motivo del atraso fue encontrar quién lo operará y conseguir el combustible para el efecto, según comentarios de los pobladores.
El Ejército confirmó que el piloto a cargo del ferri, a partir de ahora, es de la Marina de la Defensa Nacional, institución que tiene asignado el control dicho transporte.
Por aparte, el mantenimiento de la carretera hacia el pozo también es motivo de preocupación. Se estima que hay varias comunidades en los alrededores y la circulación de motocicletas y vehículos tipo picop es recurrente.
Según el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, por tratarse de una infraestructura estratégica que pueda ser objeto de accidentes, se espera que empresas interesadas presenten ofertas y la seleccionada se encargará del cierre técnico.
"Con el cierre de Perenco en el Campo Xan, el Ejército de Guatemala fortalece su presencia en el área norte de Petén para proteger la Reserva de la Biósfera Maya, el arco ecológico y la infraestructura estratégica, incluyendo las instalaciones, oleoductos y el ferri en el río San Pedro", informó la Unidad de Comunicación Social del Ministerio de la Defensa.
Agregó que el compromiso del Ejército es "garantizar la seguridad regional, defender la soberanía y mantener seguras las rutas para combatir el crimen organizado trasnacional".