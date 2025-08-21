Cinco miembros de "Los Quichelenses" capturados mientras saqueaban un almacén

Para el saqueo los detenidos abrieron un boquete en la parte de atrás del almacén.
Cinco personas fueron detenidas en la zona 1 de Sanarate, El Progreso, señaladas de integrar la estructura conocida como "Los Quichelenses" y de participar en un saqueo a un negocio de electrodomésticos.
Los capturados fueron identificados como:
- José Esaú Girón Sacul, de 19 años.
- Jeremías Mateo Tol, de 42.
- Carlos Enrique Mateo Tol, de 32, con antecedente por escándalo en la vía pública.
- Tomás Morales Velásquez, de 48, con antecedente por hurto.
- Cristina Tol Tol, de 38, con antecedentes por riña y agresión.
De acuerdo con las autoridades, los capturados fueron sorprendidos al salir de un terreno baldío y, al notar la presencia policial, intentaron huir en un vehículo tipo camioneta.
En el lugar abandonaron dos costales y una mochila que contenían celulares, computadoras y tabletas presuntamente sustraídas minutos antes del negocio afectado.
Según las investigaciones preliminares, los detenidos habrían ingresado al establecimiento tras abrir un boquete en la parte trasera.
En el área se localizaron herramientas utilizadas para cometer el ilícito.
La PNC informó que lo decomisado quedó bajo custodia de fiscales para el proceso judicial correspondiente.