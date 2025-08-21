Imágenes posteriores del accidente de tránsito en ruta Interamericana (videos)

Bus choca contra dos vehículos y genera tránsito lento la ruta Interamericana hacia ciudad Guatemala.
Un bus extraurbano impactó esta mañana de jueves a dos vehículos que se encontraban detenidos en el kilómetro 21 de la ruta Interamericana, en dirección a la ciudad capital.
Cuerpos de socorro trasladaron a dos personas a centros asistenciales, mientras que otros ocupantes del bus y de los vehículos involucrados recibieron atención en el lugar.
El incidente provocó congestión en la zona, pues uno de los carriles quedó obstruido por los vehículos dañados. Tras el impacto, el conductor del bus abandonó el lugar.
Agentes de tránsito de Mixco intervinieron para regular el flujo vehicular y movilizar los automotores, para que el tránsito avanzara de manera controlada.
Las autoridades señalan que la velocidad excesiva y el asfalto húmedo podrían haber contribuido al accidente.
Rutas alternas
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) Mixco informó que esta situación generó mayor lentitud en el tránsito desde San Lucas para incorporarse a la Calzada Roosevelt.
Asimismo recomendó a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas.
