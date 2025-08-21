CONRED atiende más de mil emergencias por lluvia en todo el país

-

Entre las emergencias se registra a una pareja de esposos que perdió la vida al ser arrastrados por una corriente.

Hasta el 21 de agosto, el Sistema CONRED ha registrado 1,081 incidentes relacionados con las lluvias en todo el país, de los cuales 13 ocurrieron en las últimas 24 horas, afectando a 126 personas y provocando daños en 27 viviendas.

#Sacatepéquez Se registró derrumbe en el kilómetro 36, RD-SAC-11, aldea Santa Maria Cauque, Santiago Sacatepéquez. Instituciones que integran el Sistema CONRED coordinaron trabajos de limpieza en el área.



Los departamentos con mayor actividad en este periodo son Alta Verapaz, con 188 emergencias, y Suchitepéquez, con 122.

Durante el último día, las emergencias se concentraron principalmente en:

Guatemala con 6

Baja Verapaz con 3

Chimaltenango con 2

Suchitepéquez con 1

Santa Rosa con 1

Recomendaciones:

Se recuerda a la población evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de CONRED, identificar zonas de riesgo y refugios seguros en sus localidades.

Además, preparar una mochila de 72 horas con suministros esenciales y reportar cualquier emergencia al número 119.

#Guatemala Instituciones que integran el Sistema CONRED coordinaron acciones de respuesta por colapso de muro perimetral en calle del cementerio, El Porvenir, Villa Canales, Guatemala.



Las autoridades del Sistema CONRED mantienen la movilización de personal y recursos técnicos para evaluar daños, atender a las personas afectadas y restablecer la seguridad en las comunidades.

#Sacatepéquez Cuerpos de socorro que integran el Sistema CONRED realizaron trabajos de limpieza por caída de ramas de árbol en el kilómetro 33, RD-SAC-11, Santiago Sacatepéquez.



El Sistema CONRED integra la Secretaría Ejecutiva, organismos de socorro, coordinadores locales y municipales, así como otras instituciones, funcionando de manera coordinada en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta.

