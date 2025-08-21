CONRED atiende más de mil emergencias por lluvia en todo el país

Entre las emergencias se registra a una pareja de esposos que perdió la vida al ser arrastrados por una corriente.
TE PUEDE INTERESAR: Lluvia en Escuintla: correntadas arrastran vehículos (video)
Hasta el 21 de agosto, el Sistema CONRED ha registrado 1,081 incidentes relacionados con las lluvias en todo el país, de los cuales 13 ocurrieron en las últimas 24 horas, afectando a 126 personas y provocando daños en 27 viviendas.
Los departamentos con mayor actividad en este periodo son Alta Verapaz, con 188 emergencias, y Suchitepéquez, con 122.
Durante el último día, las emergencias se concentraron principalmente en:
- Guatemala con 6
- Baja Verapaz con 3
- Chimaltenango con 2
- Suchitepéquez con 1
- Santa Rosa con 1
Recomendaciones:
Se recuerda a la población evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas, mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de CONRED, identificar zonas de riesgo y refugios seguros en sus localidades.
ARTÍCULO RELACIONADO: Pareja de esposos muere tras ser arrastrada por una correntada
Además, preparar una mochila de 72 horas con suministros esenciales y reportar cualquier emergencia al número 119.
Las autoridades del Sistema CONRED mantienen la movilización de personal y recursos técnicos para evaluar daños, atender a las personas afectadas y restablecer la seguridad en las comunidades.
El Sistema CONRED integra la Secretaría Ejecutiva, organismos de socorro, coordinadores locales y municipales, así como otras instituciones, funcionando de manera coordinada en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta.