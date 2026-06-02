¡Sigue en el MP! Esposo de Consuelo Porras irá a otra fiscalía

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Tras los cambios realizados en el MP, el esposo de la exfiscal General, Gilberto Porres es trasladado a la Fiscalía de Palencia.

Este día se dieron nuevos cambios en el Ministerio Público (MP), ente los que resalta el traslado de Gilberto Porres, esposo de la exfiscal General, que fue cambiado de la Fiscalía Contra la Corrupción a la Fiscalía de Palencia.

Según se conoció, la decisión de Porres fue dada a conocer este día, luego de que regresara de su período de vacaciones, esto como parte de la reorganización que había anunciado el actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna.

Gilberto Porres, esposo de la exfiscal General se desempeñaba en la Fiscalía Contra la Corrupción. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, también se conoció del traslado del fiscal Raúl Figueroa quien se desempeñó como Jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, por lo que pasa a la Fiscalía Contra Secuestros.

Es de recordar que el exfiscal Saúl Sánchez, quien dirigió la Fiscalía Contra el Patrimonio Cultural, renunció a su cargo al ser trasladado a la Fiscalía Contra Secuestros.

Otros cambios

A los cambios anteriores, también resaltan el promovido a Marylin Solagne Castillo que de la Fiscalía de Delitos Administrativos pasará a la Fiscalía Contra el Patrimonio Cultural

Y, Alfredo Solórzano, quien fungió como jefe de la Fiscalía de Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero, asumió funciones en la Fiscalía Contra la Trata de Personas.

También, Hassen Coy López fue designado a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, y Dennis Cisneros fue nombrado jefe de la Fiscalía contra Delitos al Turista.

Renuncias

El pasado 28 de mayo se conoció la renuncia del jefe de la Fiscalía Contra el Patrimonio Cultural, a quien se le señaló de haber criminalizado estudiantes, docentes y profesionales de la Universidad de San Carlos (USAC), en la gestión de la exfiscal General, Consuelo Porras.

El exfiscal Saúl Sánchez fue señalado de criminalizar estudiantes, docentes y profesionales de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

Este mismo día, también trascendió la dimisión del secretario de Política Criminal del MP, Melvin Portillo, así como del encargado del Departamento de Comunicación y Prensa, Juan Luis Pantaleón, y el secretario Contra la Corrupción, Miguel Ávila.

Con anterioridad, se dio la destitución del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

El exfiscal de la FECI, Rafael Curruchiche fue destituido por el actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna.

Sin información

Al ser consultado el Departamento de Comunicación y Prensa del MP para la confirmación de dichos cambios, se indicó que en relación a los nombres de las personas que actualmente ocupan cargos en las distintas secretarías y Fiscalías del MP, de momento no cuentan con información oficial que pueda ser compartida por este departamento.

Se agregó que consideran que, en su momento, dicha información será dada a conocer por las máximas autoridades correspondientes.