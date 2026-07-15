Círculo Azul y Dorado reúne a líderes en Guatemala

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Con el propósito de generar vínculos entre empresarios, líderes y personalidades del país, Círculo Azul y Dorado llevó a cabo un encuentro enfocado en fortalecer relaciones, compartir experiencias y promover iniciativas que aporten al desarrollo de Guatemala.

La actividad reunió a 21 representantes de distintos sectores en una jornada orientada al intercambio de ideas y a la creación de alianzas con un propósito común: impulsar acciones que generen impacto en el país.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Durante el evento, los organizadores señalaron que la iniciativa busca fomentar conexiones intencionales que permitan transformar ideas en oportunidades, tomando como referencia el intercambio de conocimientos y experiencias como una herramienta para construir proyectos conjuntos.

“ Ser parte de Guatemala no es solo estar presentes, es dejar huella y hacer visible lo posible. ” María José Asensio , de Manzana Marketing.

Uno de los mensajes compartidos durante la velada estuvo relacionado con la importancia de la gratitud, la familia y el compromiso con el desarrollo nacional, destacando que cada persona puede influir en su entorno mediante acciones que beneficien a otros.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Este encuentro forma parte de una iniciativa que busca consolidar una red de líderes conectados por un propósito común, promoviendo espacios para el diálogo, la colaboración y el desarrollo de proyectos que contribuyan a la transformación de Guatemala.