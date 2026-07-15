Círculo Azul y Dorado reúne a líderes en Guatemala

Con el propósito de generar vínculos entre empresarios, líderes y personalidades del país, Círculo Azul y Dorado llevó a cabo un encuentro enfocado en fortalecer relaciones, compartir experiencias y promover iniciativas que aporten al desarrollo de Guatemala.
La actividad reunió a 21 representantes de distintos sectores en una jornada orientada al intercambio de ideas y a la creación de alianzas con un propósito común: impulsar acciones que generen impacto en el país.
Durante el evento, los organizadores señalaron que la iniciativa busca fomentar conexiones intencionales que permitan transformar ideas en oportunidades, tomando como referencia el intercambio de conocimientos y experiencias como una herramienta para construir proyectos conjuntos.
Uno de los mensajes compartidos durante la velada estuvo relacionado con la importancia de la gratitud, la familia y el compromiso con el desarrollo nacional, destacando que cada persona puede influir en su entorno mediante acciones que beneficien a otros.
Este encuentro forma parte de una iniciativa que busca consolidar una red de líderes conectados por un propósito común, promoviendo espacios para el diálogo, la colaboración y el desarrollo de proyectos que contribuyan a la transformación de Guatemala.