¡A correr! Así puedes inscribirte a la carrera 12K de la ciudad

La tercera edición de la 12K en la ciudad se realizará este 15 de febrero.
La Municipalidad de Guatemala llevará a cabo la tercera edición de la carrera 12K en la ciudad.
La cual se vivirá este domingo 15 de febrero, desde las 7:00 a. m., con un recorrido por la zona 12.
Esta fiesta deportiva tiene como finalidad unir a las familias y corredores en una sana convivencia.
Si deseas unirte, inscríbete aquí. El costo del número es de Q130.