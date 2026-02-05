Versión Impresa
¡A correr! Así puedes inscribirte a la carrera 12K de la ciudad

  • Por Jessica González
05 de febrero de 2026, 10:21
Ciudad de Guatemala
Únete a esta fiesta deportiva. (Foto: archivo/Soy502)

La tercera edición de la 12K en la ciudad se realizará este 15 de febrero.

La Municipalidad de Guatemala llevará a cabo la tercera edición de la carrera 12K en la ciudad.

La cual se vivirá este domingo 15 de febrero, desde las 7:00 a. m., con un recorrido por la zona 12.

Esta fiesta deportiva tiene como finalidad unir a las familias y corredores en una sana convivencia.

Si deseas unirte, inscríbete aquí. El costo del número es de Q130.

