Ciudadanos enfrentan a Mynor Moto dentro de la CC (video)

Una persona de "Plataforma Cívica GT" logró ingresar a la Corte de Constitucionalidad (CC) donde ha permanecido el abogado Mynor Moto exigiendo que le den posesión del cargo como magistrado titular. El ciudadano increpó al jurista, quien evitó responder sus preguntas.

"¿Cuál es su permanencia voluntaria acá? Si a usted ya le dijeron que no lo van a juramentar. Ya hay un comunicado de la CC en la que dicen que hasta que se conozcan todas las impugnaciones en su contra van a dar opinión pública. Si usted tiene una función de juez debería de estar trabajando", cuestionó Alexander García.

A lo que Moto respondió: "Le digo algo: Actualmente soy magistrado de la CC. No estoy en funciones porque no me han dado posesión".

García lo interrumpió y le dijo: "Estados Unidos no lo quiere, el pueblo no lo quiere, el Cacif no lo quiere, ya hay una gran cantidad de guatemaltecos que repudiamos su actuación como juez y no vamos a permitir que usted venga a esta corte a imponer su voluntad".

Otra de las manifestantes que se identificó como Roxana Gramajo cuestionó al abogado por sus resoluciones como juez en las que, según ella, dejó en libertad a gente deshonesta. "¿Por qué deja libres a personas que han llegado al Estado a saquearlo?".

Moto respondió: "¿Sabe que pasa? Es que existe una ley, existe la presunción de inocencia, existen los procesos y hasta que se emiten evidencias se dan las resoluciones, en tanto sean señaladas o sometidas por posibles comisión de delitos que no hay cómo probárselos, ¿qué puede hacer un juez?".

Mira el video:

Gramajo insistió: "Por ejemplo, en el caso del Libramiento de Chimaltenango los dejó libres ¿Por qué lo hizo si obviamente eran culpables? Esa cosa se está cayendo, pero usted dijo que quien no quisiera usarlo que no lo usara... eso es evidente, no se necesita ser ingeniero ni arquitecto ¿por qué los dejó libres?".

"Ese proceso aún está abierto y solo fue una parte de las personas señaladas a las que se dejó en libertad para continuar con la investigación. De lo que se dice que yo he dicho, para poder opinar de un caso hay que conocerlo, los invito a escuchar los audios y los expedientes, tomen la ley analicen y allí van a encontrar las respuestas", respondió Moto.

