Por tercera ocasión, Mynor Moto regresa a la CC y exige asumir

El abogado Mynor Moto acudió este viernes 29 de enero a la Corte de Constitucionalidad (CC) por tercera ocasión para exigir que le den posesión al cargo de magistrado titular.

El juez, quien resultó electo como magistrado titular en el Colegio de Abogados y Notarios, arribó este jueves en dos oportunidades. Durante la noche, la CC emitió un comunicado en el que señala que existen 11 impugnaciones sin resolver con la elección y la juramentación del jurista.

De acuerdo con los magistrados de la CC, los documentos relacionados con las impugnaciones han sido enviados de forma oficial a los magistrados del Tribunal para su estudio, así como los oficios del Colegio de Abogados, el Ministerio Público (MP), del Congreso y del mismo Moto.

No obstante, el abogado insiste en que deben dejarlo asumir y que se está cometiendo una ilegalidad. "Hasta el momento no he emitido ninguna respuesta", manifestó.

En cuanto a lo manifestado por los magistrados de la CC respecto a las impugnaciones, Moto manifestó que "no hay ningún efecto suspensivo en el procedimiento para integrar la Corte, los efectos son a partir que se emiten y se notifican las resoluciones no una condición previa".

Una oficial de la CC le explicó a Moto que los magistrados ya recibieron toda la documentación que envió y que ellos se comunicarán con él por las vías que dejó especificadas en sus oficios. La respuesta del abogado fue que ese procedimiento no está establecido en ley y aseguró que realizará un acta para dejar constancia.

Protesta contra Moto

El jurista, electo como magistrado de la CC por el Colegio de Abogados, dijo que las críticas que se han recibido en su contra son apreciaciones personales, y descalificó la manifestación en su contra realizada el jueves 28 de enero, argumentando que sólo eran cinco personas.

Agentes de la PNC realizan una vaya en las afueras de la CC. (Foto: Cortesía José Castro)

En tanto, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran frente al edificio de la CC, donde un grupo de personas manifiesta su inconformidad con la elección de Moto y exigen que no se le de posesión.

"Señores aquí no nos paga nadie, nosotros somos los jefes de este pueblo, nosotros somos Guatemala y somos los jefes de esos delincuentes y los despedimos, no queremos a Mynor Moto en la CC. ¿Cuánto te dio (Luis) Benito, cuánto te dio Jimmy (Morales), vos llenándote de dinero y la gente se está muriendo de hambre en la calle", señaló una de las manifestantes.