La autopista que conduce a Puerto Quetzal lleva un 14% de avance

Con la proyección que se tiene, se espera terminar diciembre en un 20 % de avance de la autopista.

La reparación y ampliación de la autopista Escuintla- Puerto Quetzal, está en un 14% de avance, eso según información de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de Anadie, durante una reunión convocada por el diputado Julio Héctor Estrada, de la bancada Cabal.

Kevin Valencia, director ejecutivo en funciones de Anadie, comentó que el proyecto tiene un plazo de 2 años para su construcción, la cual inició en julio de 2024 y concluirá en julio de 2026. Además indicó "Con la proyección que tenemos, esperamos terminar diciembre en un 20 % de avance"

Además, Valencia mencionó que entre los obstáculos que han tenido está el derecho de vía, ese problema no les ha permitido avanzar en la construcción de la autopista.

El derecho de vía ha limitado el avance de los trabajos, indicaron el CIV y Anadie a cargo del proyecto. (Foto: ANADIE)

"Esto es lo que actualmente tenemos, desde septiembre elaboramos un listado integral de los pendientes que eventualmente, no nos permiten avanzar al ritmo que queremos y se elaboró un listado por cada sector que tenían una implicación gubernamental, no gubernamental y críticos no gubernamentales", señaló Valencia.

Por su parte, el diputado Estrada, dijo: "que no tiene mucho sentido crear todo un andamiaje de herramientas especiales, procesos y coordinación, si no podemos sacar adelante el primer proyecto que ha contado con todo el apoyo y que está generando un desgaste inmenso en credibilidad".

Otro tema crítico es la movilización de 480 postes de alumbrado que están dentro del proyecto y también en el derecho de vía que necesitan una estrategia de costo para realizar ese movimiento, comentó Valencia.

Los trabajos en la Autopista Puerto Quetzal deben concluir en julio de 2026. (Foto: ANADIE)

Por su parte, el viceministro señaló que el puente "Limoncillo", ubicado en el kilómetro 61.5 de la Ruta al Pacífico está habilitado y esperan que a finales de este año sea entregado.

Estrada recomendó que para solventar los problemas de derecho de vía hagan uso de las leyes y así puedan avanzar en las obras pendientes.

Entregarán informe

Valencia explicó que el 15 de enero de 2026, presentarán un análisis sobre la autopista Puerto Quetzal, el cual también será remitido a la Comisión de Finanzas del Congreso.

"La meta es que la obra esté concluida para julio de 2026 y así cumplir con el plazo otorgado", expresó Valencia.