Retrasan la entrega del paso a desnivel de la Roosevelt

La entrega del paso a desnivel estaba prevista para el próximo 22 de diciembre pero ya no se realizará.

El paso a desnivel ya no será entregado el 22 de diciembre de este año como se había acordado, debido a problemas en los trabajos de la infraestructura, según informó el nuevo viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez.

Esta obra había estado paralizada por casi dos años por irregularidades e incumplimientos, sin embargo se retomó la obra en abril de este año y estaba previsto que se concluyera antes del 2026 ya que el avance iba en un poco más del 82%

Aun se espera le fecha estimada para la entrega de la obra. (Foto: CIV)

El viceministro indicó que la razón del retraso es por una colisión que tuvo un vehículo de transporte pesado en la obra, por lo que ocasionó daños en el avance de la construcción y produjo aplazamiento en la entrega.

Para finalizar el paso a desnivel se debían colocar las rampas de ingreso y egreso y estaría lista, sin embargo, con este imprevisto se deberá restablecer la fecha de entrega.

Este proyecto será beneficioso para vecinos de las zonas 3, 7 y 11 ya que conectará a la calzada Roosevelt y la calzada San Juan.