CIV asegura que trabaja en la recuperación de la red vial

Varios proyectos serán entregados en los próximos meses, señalan las autoridades.

Miguel Ángel Díaz Bobadilla, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó sobre los proyectos que se han reactivado en las últimas semanas y los que serán puestos en marcha en los próximos días para recuperar la red vial del país.

En principio, el ministro informó que en los últimos días se reactivaron 14 proyectos de infraestructura vial, uno en el Fondo Social y los restantes ejecutados a través de la Dirección General de Caminos.

El funcionario explicó que en San Marcos, Chimaltenango y Suchitepéquez se trabaja en la construcción de puentes vehiculares, mientas que en el segundo departamento, se lleva a cabo la rehabilitación de la ruta entre Patzicía y Los Encuentros.

El paso a desnivel en Quetzaltenango es otra de las obras prioritarias que se ejecutan. (Foto: CIV / Soy502)

Asimismo, se trabaja en Petén, Jalapa y Escuintla en mejoramientos, construcción y ampliación de carreteras para conectar varios municipios. También se trabajan múltiples proyectos carreteros en Izabal, Santa Rosa, Jutiapa y Huehuetenango.

Díaz Bobadilla también informó que la construcción del paso a desnivel localizado en la zona 11 y calzada Roosevelt avanza y esperan habilitarlo en diciembre próximo, explicó que en la actualidad tiene un avance físico del 68.29 % y un avance financiero del 56.45 %.

Mientras que el puente Chitomax, ubicado en Cubulco, Baja Verapaz, continúa con su construcción, actualmente tiene un avance físico del 95.48 % y financiero del 87.16 %. "Estimamos entregarlo entre noviembre y diciembre próximo", afirmó el ministro.

Además, se trabaja de forma acelerada para culminar los trabajos del paso a desnivel ubicado frente al Organismo Judicial de Quetzaltenango y se estima que esté listo en los próximos dos meses.

Por último, la ruta Quiché 27 que conecta Salquil Grande con Nebaj, Quiché ya tiene un avance físico del 84.8 % y se podría entregar a finales del 2025.

Reactivarán más proyectos

El ministro de comunicaciones informó que próximamente se reactivarán otros 37 proyectos viales por parte de la Dirección General de Caminos, los cuales están distribuidos en todos los departamentos del país.

Miguel Ángel Díaz Bobadilla, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. (Foto: CIV / Soy502)

El funcionario también reveló que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) tiene planificados 304 proyectos de mantenimiento a la red vial y otros 154 para la supervisión de las actividades de mantenimiento vial, lo que suman 458 proyectos.

Además, precisó que para esta semana se espera comenzar con 35 proyectos que incluyen 9, de bacheo; 6, de limpieza; 6, de obra civil; 1, mantenimiento vial, y 13, de terracería.