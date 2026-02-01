¡Atención! Clases en el sector público arrancan este lunes 2 de febrero

Cientos de niños se preparan para iniciar su ciclo escolar este 2026.
El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó el Calendario Escolar 2026, cuyo acuerdo fue publicado el pasado 22 de diciembre en el Diario de Centro América, confirmando que el ciclo lectivo del sector público inicia este lunes 2 de febrero en todos los niveles.
De acuerdo con el calendario aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 4817-2025, desde el 16 de enero se reabrieron las inscripciones de estudiantes en el Sistema de Registros Educativos (SIRE), lo que permitió a los centros educativos públicos actualizar datos, así como registrar adecuaciones curriculares correspondientes al ciclo lectivo anterior.
Además, desde el 27 de enero, los docentes del sector público se reincorporaron a los establecimientos educativos.
Según las autoridades, este ciclo planifica 180 días de actividades educativas hasta el 25 de octubre.