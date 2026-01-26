Escuela Regional de Arte en Cobán impulsa la creatividad con cursos infantiles

-

Niños y niñas de Cobán pueden inscribirse a los cursos artísticos infantiles que ofrece la Escuela Regional de Arte Alfredo Gálvez Suárez. Dibujo y pintura forman parte de un programa gratuito enfocado en el desarrollo creativo a temprana edad.

Si te interesa que tus hijos desarrollen su creatividad y habilidades artísticas en un entorno formativo y seguro, la Escuela Regional de Arte Alfredo Gálvez Suárez mantiene abiertas las inscripciones para este año para sus cursos infantiles, dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 11 años.

La institución, que forma parte del Ministerio de Cultura y Deportes, considera el arte como una herramienta fundamental para el desarrollo creativo, emocional y cognitivo de la niñez.

La escuela se encuentra en la zona 2 de la cabecera departamental. (Foto: Cortesía Escuela Alfredo Gálvez)

A través del dibujo, la pintura y la exploración artística, los estudiantes fortalecen su imaginación, concentración y expresión personal, guiados por docentes especializados.

Los cursos infantiles se impartirán en horario vespertino de 13:45 a 15:15 horas, con inicio de clases programado para el 2 de febrero.

Las inscripciones para las clases de este año ya han sido habilitadas. (Foto: Cortesía Escuela Alfredo Gálvez)

A través del dibujo y la pintura, los estudiantes exploran nuevas formas de expresión y comunicación. El acompañamiento de docentes especializados contribuye a que los niños aprendan técnicas básicas mientras fortalecen su confianza y creatividad.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones de la escuela, ubicadas en la 2a. calle 3-17, zona 2 de Cobán, Alta Verapaz, a un costado del Palacio de Gobernación Departamental y abajo del parque central La Paz.

Su historia

La Escuela Regional de Arte Alfredo Gálvez Suárez cuenta con una amplia trayectoria. Fue fundada en marzo de 1989 en la cabecera departamental altaverapacense, inicialmente ubicada en la avenida Independencia, zona 1, donde brindó atención a la niñez y juventud hasta 1997, año cuando fue trasladada a su sede actual.

Desde entonces, ha sido un espacio dedicado a la formación artística y al descubrimiento de nuevos talentos.

Las creaciones de los estudiantes están en exhibición en la academia. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Además de los cursos infantiles, la escuela ofrece dos modalidades de formación: el diplomado en técnico artístico, cuyo objetivo es descubrir y formar artistas, y los cursos libres, en los que se imparten clases de dibujo, escultura, pintura, óleo, acrílico y acuarela.

Asimismo, se cuenta con un curso de ilustración digital dirigido a niños de 8 a 11 años, con un cupo aproximado de 100 participantes.

Numerosos estudiantes se integran a estos cursos gratuitos. (Foto: Cortesía Escuela Alfredo Gálvez)

Las clases se desarrollan de lunes a viernes en la jornada vespertina, de 13:00 a 18:00 horas, y la inscripción es totalmente gratuita. Los interesados pueden acercarse a la escuela para conocer las modalidades disponibles y elegir la que mejor se adapte a sus intereses.

De esta forma, la escuela se ha consolidado como un espacio clave para la formación artística en Alta Verapaz. Sus programas facilitan el acceso al arte y promueven el descubrimiento de nuevos talentos desde edades tempranas.

Requisitos

Para inscribir a los niños en los cursos infantiles, se requiere presentar fotocopia del DPI del padre, madre o encargado, certificado de nacimiento reciente emitido por el Renap y completar el formulario de inscripción en la secretaría de la institución. Para mayor información, los padres de familia pueden comunicarse al teléfono 7951-4828.

La invitación está abierta para que más niños y niñas cobaneros y comunidades cercanas se integren a este espacio de aprendizaje, creatividad y expresión artística, donde el arte se convierte en una herramienta para el desarrollo integral.