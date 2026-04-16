Por la clasificación: Selección Femenina se instala en Costa Rica

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La selección femenina de Guatemala está a dos victorias de clasificar por primera vez en la historia a una Copa del Mundo de la FIFA.

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Su primera final será este sábado ante Costa Rica (clasificada 42 en el ranking mundial) en suelo tico.

El partido definirá a la única selección del Grupo C que obtendrá el boleto al Campeonato W de la Concacaf, al que asistirán ocho selecciones y que otorgará cuatro boletos al Mundial de Brasil 2027.

¡Llegamos a !#SeleMayorFem ya se encuentra en San José, Costa Rica la última fecha de la eliminatoria de concacaf W.#VamosGuate #VamosChicas ⚽️ pic.twitter.com/H7vJAP7yYG — FFG (@fedefut_oficial) April 16, 2026

Ambos equipos llegan con puntuación perfecta, después de imponerse a Islas Caimán, Granada y Bermudas.

Gracias a tener una mejor diferencia de goles (30 sobre 22) a las costarricenses les basta el empate para agenciarse la clasificación. Para la Bicolor es ganar o ganar.

Guatemala es dirigida por la mexicana Karla Maya y liderada por la experimentada Ana Lucía Martínez (Cruz Azul) con figuras de la talla de Aisha Solórzano (FC Juárez) y de Andrea Álvarez (Sevilla).

#SeleMayorFem realizó su última sesión de entrenamiento en territorio guatemalteco previo a su viaje a Costa Rica para su partido de la Eliminatoria de Concacaf W ante el cuadro costarricense.#VamosGuate #VamosChicas #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/36UgvIs7Zt — FFG (@fedefut_oficial) April 16, 2026

El último enfrentamiento se saldó con empate sin goles y se dio para los Juegos Centroamericanos que se realizaron en nuestro país el año pasado.

Antes, Guatemala se impuso 2-1 a Costa Rica durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

La principal figura de las ticas es la centrocampista Priscila Chinchilla, quien juega en el Atlético de Madrid y es la goleadora del grupo con 11 tantos.