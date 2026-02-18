El perfil de Claudia Paredes, la nueva presidenta de la CSJ y la postuladora de MP

-

Claudia Paredes fue electa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y tendrá a su cargo, dirigir la postuladora para la elección de fiscal general.

Aunque en noviembre pasado, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debía elegir a su presidente para el período 2024-2025, fue hasta el 15 de febrero, que eligieron a Claudia Paredes para ocupar el cargo.

En este año, la presidencia de la CSJ es trascendental por las elecciones de segundo grado, ya que también preside la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.

Paredes fue juramentada por el Congreso la tarde del 17 de febrero, por lo que ahora podrá dirigir la postuladora del Ministerio Público, ya que de manera interina lo estaba haciendo el magistrado Carlos Rodimiro Lucero.

Paredes y su hoja de vida

De 2024 a 2029 electa magistrada de la CSJ

De 2024 a 2025 también fue presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala (AMJG).

En 2023, fue electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para completar un período.

Entre 2014 y 2019 fungió como magistrada Vocal I de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte de Apelacioens.

De 2005 a 2013, ocupó el puesto de jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Inspección General de Cooperativas (INGECOP)

Respecto al grado académico, Paredes tiene dos doctorados, estudios terminados en un tercero, así como dos postdoctorados. También tiene una maestría y es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Resumen de la hoja de vida de Claudia Paredes. (Elaboración: Soy502)

Vínculos políticos

Desde octubre de 2025, fuentes que prefirieron el anonimato, confirmaron que Paredes tenía el apoyo político del diputado Allan Rodríguez, así como el aval de Felipe Alejos, Carlos López Girón y del magistrado de la CC, Nester Vásquez.

Paredes fue electa como magistrada en 2024 con 154 votos de diputados.

En noviembre pasado, habría sido sancionada por el Gobierno de Estados Unidos con el retiro de la visa.

Pleno de magistrados de la CSJ electo en 2024. (Foto: Soy502/archivo)

Postuladora fiscal general

La Comisión de Postulación para fiscal general ya está instalada y está en período de recepción de expedientes.

Paredes se incorporará a la postuladora para presidirla y junto a los otros integrantes, deberá revisar, calificar y seleccionar los expedientes de los aspirantes.

Esta comisión tiene que elaborar un listado con seis aspirantes a fiscal general, de la cual, el presidente Bernardo Arévalo, nombrará al sustituto de Consuelo Porras.

Organizaciones no Gubernamentales y dedicadas al monitoreo de este tipo de procesos, consideran importante que con la llegada de Paredes se mantenga lo que ya fue definido por la postuladora.

"La Comisión ha avanzado en etapas fundamentales, como la aprobación de instrumentos de evaluación, la convocatoria pública y la recepción de expedientes. Estos avances reflejan la adopción de reglas y metodologías previamente definidas, lo cual contribuye a generar certeza jurídica y condiciones de mayor confianza en el proceso", dijo Guatemala Visible.

Señalaron que el principal desafío es mantener los aspectos técnicos y asegurando las siguientes fases del proceso como "la evaluación, ponderación y selección de aspirantes, se desarrollen con estricto apego a los principios de transparencia, objetividad, publicidad y mérito que deben regir este tipo de designaciones".

Comisión de postulación para fiscal general recibe expedientes. (Foto: Wilder López/Soy502)

También indicaron que el rol de la presidencia de la Comisión es vital.

"No solo en la conducción ordenada de las sesiones, sino también en el resguardo del cumplimiento de las reglas aprobadas por el propio órgano colegiado y en la generación de condiciones que fortalezcan la legitimidad de las decisiones que se adopten", detallaron.

Por último, manifestaron, que hay expectativa en que el cambio de presidencia, no altere el curso técnico del proceso, sino que se garantice la integración de una nómina que responda a criterios de idoneidad, honorabilidad y capacidad, conforme al mandato constitucional.