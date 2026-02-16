Claudia Paredes resulta electa como presidenta de la Corte Suprema de Justicia

-

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunió de manera extraordinaria para elegir a su presidente.

La mañana de este lunes 16 de febrero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunieron en pleno extraordinario y eligieron a Claudia Paredes como presidente de dicho organismo, decisión que había venido postergando desde noviembre de 2025.

"Ahorita que estamos terminando el pleno que ha sido convocado para la elección del presidente, pues gracias a Dios ahora ya me he postulado, he tenido los votos favorables para poder presidir esta honorable Corte y Organismo Judicial y es el anuncio que les queremos dar", explicó Paredes.

Agregó: "Hemos sido respetuosos ante el legítimo derecho de cada uno de los magistrados del Corte Supremo de Justicia y pues el proceso debido para llevar a cabo esta elección".

Según la nueva presidenta, en todos los intentos por elegir presidente, ningún magistrado se había postulado, hasta hoy que ella lo hizo y ganó la presidencia.

Paredes fue electa con 10 de los 13 votos de la CSJ. Los magistrados que votaron en contra fue Carlos Lucero, Flor Gálvez y Oswaldo Cárdenas.

Presidirá postuladora

Con la elección de Paredes, ahora el Congreso tiene que juramentarla para que tome posesión como presidenta de la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General.

Paredes indicó que dependerá de los diputados en qué momento sea convocada para el trámite respectivo.