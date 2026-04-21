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Caso Claudina Velásquez: Detienen en EE.UU. a futbolista Pedro Samayoa

  • Por Dulce Rivera
21 de abril de 2026, 14:24
Pedro Julio Samayoa Moreno es un futbolista guatemalteco vinculado al caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz. (Foto: Nuestro Diario)

Pedro Julio Samayoa Moreno es un futbolista guatemalteco vinculado al caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz. (Foto: Nuestro Diario)

Pedro Samayoa tiene orden de captura en Guatemala por el caso Claudina Velásquez y fue detenido junto a su familia en Estados Unidos. 

EN CONTEXTO: Pedro Julio Samayoa, el futbolista prófugo y su vinculación al Caso Claudina

Tres acusados en el caso de Claudina Velásquez fueron detenidos en Estados Unidos y permanecen en un área de inmigración. 

Se trata de Zully Moreno Barbier y sus dos hijos: Pedro Julio Samayoa y Eduardo Alejandro Samayoa. Quienes tienen una orden de captura vigente en Guatemala. 

El Ministerio Público confirmó que están detenidos en aquel país. 

"La Fiscalía de Casos Especiales da seguimiento a la detención efectuada en Estados Unidos de Pedro Julio Samayoa Moreno, Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, derivado de las coordinaciones realizadas por dicha fiscalía para la activación de alertas internacionales que permitieron su ubicación y aprehensión", dijo el MP. 

Adicional, el MP dijo que están realizando las gestiones para que los acusados sean enviados a Guatemala y enfrenten la justicia. 

"El Ministerio Público ya ha iniciado las gestiones correspondientes que permitan el retorno de los sindicados al país, con el propósito de que sean puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente para solventar su situación jurídica", finalizó el MP. 

(Foto: soy502/archivo)
(Foto: soy502/archivo)

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