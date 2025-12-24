La razón por la que clausuraron un bar nocturno

Dos personas fueron capturadas por promover la prostitución en un club nocturno.
Un club nocturno ubicado en Retalhuleu fue clausurado por autoridades. Se trata del club "Montañas".
La diligencia se realizó porque se promovía y facilitaba la prostitución.
La Policía Nacional Civil confirmó que dos personas fueron capturadas tras la clausura del negocio, se trata de Carmen "N" de 48 años, dueña del club nocturno y Artemio "N" de 49 años, encargado del mismo. Este último con antecedentes por ebriedad y escándalo en la vía pública del año 2000.
"Ambas personas son requeridas por el delito flagrante de promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, se secuestró evidencia y el inmueble quedó clausurado para continuar con los procesos de investigación", dijo la PNC.