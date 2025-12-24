Sicarios capturados en Aguilar Batres luego de ataque armado en zona 12

-

Un ataque armado se registró la tarde del 23 de diciembre en La Reformita, zona 12. Por ese hecho, un sicario falleció y otro más fue llevado a un juzgado de menores.

Te interesa: Suman 644 personas capturadas por disparar al aire

En la 6ta avenita y 6ta calle de la Colonia La Reformita, zona 12, Bomberos Municipales fueron alertados sobre un ataque armado, trasladando a cuatro personas heridas por arma de fuego hacia el Hospital Roosevelt.

Momentos después del ataque, agentes de la Policía Nacional Civil, en una persecución, coparon a los presuntos responsables del hecho, en la calzada Aguilar Batres.

"La inmediata reacción de policías de la comisaría 14 permite la neutralización de dos terroristas de la mara 18 luego que estos perpetraran un ataque con arma de fuego", dijo la PNC.

De acuerdo con el informe policial, los dos sicarios se trasladaban en una motocicleta y dispararon en contra del propietario de dos tiendas del sector. En ese hecho, falleció la víctima contra quien iba dirigido el ataque, así como dos clientes. Mientras, cuatro personas más resultaron heridas.

Los Bomberos Municipales trasladaron a cuatro personas heridas hacia el Hospital Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

"Los sicarios logran escapar de la escena a bordo de una motocicleta, pero a dos cuadras son copados por unidades élite de la PNC quienes se percatan que uno de los responsables se encontraba herido de bala, quien fue identificado como Anderson Estuardo Huertas Hernández, de 19 años, alias "Calavera", siendo llevado a un hospital, donde falleció a su ingreso", informó la PNC.

El hombre que conducía la motocicleta, era un adolescente de 16 años apodado "El Seco" portaba chaleco antibala y fue conducido hacia un juzgado de menores en conflicto con la Ley Penal.

De acuerdo a los archivos de PNC, el sicario fallecido salió hace dos semanas de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, donde estuvo recluido por el delito de conspiración para cometer asesinato.

En esta motocicleta se conducían los sicarios. (Foto: PNC)

Por este hecho, la PNC decomisó tres armas de fuego.