Se prevé un ambiente fresco para este lunes 13 de abril

Según el Insivumeh, las condiciones del clima para este 13 de abril variarán según la región.
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De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metereología e Hidrología (Insivumeh) habrá pocas nubes con despejados en el territorio nacional.
En el pronóstico presentado, se indica que si bien se prevé un ambiente fresco durante la noche y madrugada, las condiciones son favorables para la proliferación de incendios forestales.
Las autoridades especificaron que en el caso de la región Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente, también habrá pocas nubes con dispersión durante el amanecer y transcurso de la mañana.
En el caso de la Franja Tranversal del Norte y Caribe, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas así como actividad eléctrica en la bocacosta durante la tarde y noche.