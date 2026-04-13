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Se prevé un ambiente fresco para este lunes 13 de abril

  • Por Jessica Osorio
12 de abril de 2026, 18:32
El Insivumeh dio a conocer las condiciones del clima para este lunes 13 de abril en el territorio nacional. (Foto: Canva/Soy502)

El Insivumeh dio a conocer las condiciones del clima para este lunes 13 de abril en el territorio nacional. (Foto: Canva/Soy502)

Según el Insivumeh, las condiciones del clima para este 13 de abril variarán según la región.

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De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metereología e Hidrología (Insivumeh) habrá pocas nubes con despejados en el territorio nacional.

En el pronóstico presentado, se indica que si bien se prevé un ambiente fresco durante la noche y madrugada, las condiciones son favorables para la proliferación de incendios forestales.

Las autoridades especificaron que en el caso de la región Norte, Caribe, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente, también habrá pocas nubes con dispersión durante el amanecer y transcurso de la mañana.

En el caso de la Franja Tranversal del Norte y Caribe, no se descarta la posibilidad de lluvias aisladas así como actividad eléctrica en la bocacosta durante la tarde y noche.

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