Donald Trump tomará el control del estrecho de Ormuz

Se anunció un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
OTRAS NOTICIAS: Trump asegura que EE.UU. "ya ganó" el conflicto con Irán
Este domingo 12 de abril, tras las negociaciones de paz entre el Gobierno de Estados Unidos e Irán desarrolladas en Pakistan, no se logró un consenso sobre la operación nuclear iraní, luego de que la tensión en medio de los diálogos diplomáticos se elevará, la situación del estrecho de Ormuz ha quedado sin establecer.
Al contrario, se denominó "extorsión mundial" al cierre naval que Irán sostiene en este paso marítimo de vital importancia para la economía mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado que se detenga o revise barcos en aguas internacionales que hayan pagado peaje desde Ormuz, además afirmó que la nación persa nunca poseerá un arma atómica.
Por ello, ordenó a "la Marina de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzar de inmediato a bloquear cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz", escribió Trump en su red Truth Social.
El anuncio del bloqueo estadounidense del estrecho ha generado mayor tensión sobre el estrecho de Ormuz, siendo este clave para el abastecimiento de petróleo a Europa, Japón, China y Corea del Sur.
Con información de Infobae.