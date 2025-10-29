Lluvias intermitentes y viento por nuevo frente frío en Guatemala

-

El Insivumeh confirmó que un nuevo frente frío se acerca al norte de Guatemala, provocando importantes cambios en el clima del país.

Un frente frío se aproxima al norte de Guatemala y ya empieza a generar cambios en el clima, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Este sistema traerá lluvias intermitentes y mayor nubosidad en varias regiones del país.

Actualmente, el cielo se mantiene parcialmente nublado en la mayor parte del territorio, mientras que en las regiones del Pacífico, Altiplano Central y algunos sectores de los Valles de Oriente hay pocas nubes.

Se recomienda tomar precauciones ante lluvias y vientos, así como abrigarse durante la noche y madrugada. (Foto ilustrativa: istock)

Las lluvias o lloviznas se concentran en Izabal y Alta Verapaz, y en Retalhuleu se observa bruma. En cuanto al viento del norte en ciudad Guatemala sopla entre 15 y 25 km/h, indicó el Insivumeh.

El pronóstico indica que el viento del norte se mantendrá ligero, y moderado en zonas montañosas o cañones del Altiplano Central y los Valles de Oriente.

Con el avance del frente frío, se esperan lluvias más frecuentes, especialmente en la Franja Transversal del Norte, la región Caribe, Occidente y la Bocacosta, aunque también podrían registrarse lluvias dispersas en otras zonas.

Con el avance del frente frío, se esperan lluvias más frecuentes y tormentas locales. (Foto ilustrativa: istock)

Asimismo advirtió que estas condiciones podrían provocar tormentas locales en sectores montañosos o volcánicos y temperaturas bajas en las zonas más altas.

Mientras tanto, el Insivumeh indicó que durante las últimas 24 horas, los registros de lluvia no superaron los 5 milímetros en ninguna estación meteorológica.

(Imagen: Insivumeh)

Se recomienda tomar precauciones ante lluvias y vientos, así como abrigarse durante la noche y madrugada, indicaron los expertos.