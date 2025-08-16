"El club de los cinco" regresa al cine por su 40 aniversario

-

Cuatro décadas después, la amistad que se dio en la biblioteca sigue vigente.

La película de un grupo de adolescentes que conquistó a la audiencia en 1985 regresa a la pantalla grande para conquistar a la nueva generación y celebrar su 40 aniversario.

El club de los cinco se convirtió en un clásico en el género juvenil y estará disponible en las salas de cine el 7 y 10 de septiembre próximos.

Los protagonistas se reunieron en Chicago para celebrar el aniversario. (Foto: X)

Además, los actores Anthony Michael Hall, Emilio Estévez, Ally Sheedy, Molly Ringwald y Judd Nelson, quienes son los protagonistas del filme, se reunieron en el C2E2 de Chicago para conmemorar la fecha y conocer a sus fanáticos.

La cinta cuenta la historia de cinco estudiantes que fueron enviados a la biblioteca un sábado como castigo y, al interactuar juntos, se crea una amistad duradera.