¡Regresa! Messi se recupera y vuelve a entrenar con el Inter Miami

Tras estar una semana apartado por una molestia muscular, Lionel Messi volvió a entrenarse este miércoles con normalidad junto al plantel de Inter Miami, lo que renovó el entusiasmo de cara al comienzo de la temporada de la Major League Soccer (MLS).
OTRAS NOTICIAS: Prestianni y Benfica niegan acusación de racismo contra Vinicius
El delantero rosarino se había resentido del isquiotibial izquierdo durante el amistoso ante Barcelona Sporting Club, lo que lo obligó a detener su actividad por tiempo indefinido.
A raíz de esa lesión, el cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano tuvo que reorganizar la planificación prevista. El duelo de preparación frente a Independiente del Valle, que iba a jugarse el viernes pasado en Puerto Rico, fue postergado y ahora se disputará el 26 de febrero en ese mismo destino.
En los próximos entrenamientos, tanto los médicos como los entrenadores evaluarán de cerca la evolución del capitán argentino. Su posible regreso a la competencia dependerá de cómo responda físicamente y de si está en condiciones de sumar minutos sin riesgos.
El debut oficial será este sábado, cuando Inter Miami visite a Los Angeles FC en el inicio del torneo. El equipo estadounidense comenzará la defensa del campeonato logrado la temporada anterior, y la eventual presencia de Messi aparece como un factor determinante para sostener esa aspiración.