¡Más de Q4,600 millones! Así recibirán los Codedes el saldo sobrante de 2025

El Decreto 07-2025 establece los mecanismos para dar continuidad en 2026 a los recursos no ejecutados en ejercicios anteriores por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), principalmente a través de la figura de saldos por no devengar y ampliaciones presupuestarias.

Sobrante de 2024

Cabe recordar que el saldo acumulado para este 2026, data desde el Ejercicio Fiscal de 2024. En aquella oportunidad, el presupuesto vigente para Consejos de Desarrollo fue de aproximadamente Q6,300 millones.

De ese total, el Ministerio de Finanzas Públicas desembolsó cerca de Q3,300 millones, mientras que la ejecución reportada por las gobernaciones en 2024 y municipalidades alcanzó alrededor de Q2,776 millones, equivalente a un 43.98%.

La diferencia entre el monto vigente y lo desembolsado es cercana a los Q2,989 millones, la cual quedó registrada como saldo por no devengar y se trasladó al ejercicio fiscal de 2025.

Sobrante de 2025

Para 2025, al sumar esos saldos de arrastre, el monto vigente para Consejos de Desarrollo ascendió a aproximadamente Q12 mil millones.

Durante ese año, Finanzas trasladó alrededor de Q7,500 millones a los Codede, de los cuales se reportó una ejecución cercana a Q6 mil millones, lo que dejó cerca de Q1 mil millones aún en las cuentas de los consejos departamentales y un monto adicional, estimado entre Q4,500 y Q4,600 millones, pendiente de traslado o regularización dentro del esquema presupuestario.

Estos recursos pendientes son los que el Decreto 07-2025 busca ordenar para su uso en 2026. En el caso del artículo 45 Bis, relacionado con proyectos financiados con fondos IVAPAS, se establece que cada Consejo Departamental debe solicitar la reprogramación de los saldos no devengados, vinculándolos a proyectos específicos y a su territorialidad.

Para los fondos extraordinarios contemplados en el artículo 45 Ter, el decreto faculta al Ministerio de Finanzas a realizar una ampliación presupuestaria, previo a que los consejos completen los trámites y registros correspondientes.

Plazo hasta febrero

Las autoridades financieras indicaron que los consejos departamentales tienen plazo hasta el 28 de febrero de 2026 para registrar proyectos, solicitar reprogramaciones y gestionar los desembolsos, una vez se concrete la ampliación. Los traslados no se harán de oficio, sino conforme a las solicitudes formales que presenten los Codede.

En términos generales, el arrastre que se proyecta para 2026 incluye miles de proyectos en continuidad y montos que superan los Q4,600 millones, los cuales deberán incorporarse al nuevo ejercicio fiscal mediante los procedimientos establecidos en el Decreto 07-2025, con el objetivo de evitar que los recursos regresen al Fondo Común y asegurar la ejecución de obras a nivel municipal.