EE. UU.: Colapsa techo en restaurante de familia guatemalteca

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La familia propietaria del restaurante El Quiché llevaba apenas tres meses en el nuevo local.

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Momentos de tensión vivió una familia guatemalteca en el norte de Phoenix, Arizona, cuando parte del techo y la fachada de un centro comercial, en el que se encuentra su restaurante y otros negocios, colapsaron de forma repentina.

El derrumbe ocurrió poco antes del mediodía del 14 de mayo, cerca de las calles Greenway y Cave Creek Road.

Videos de cámaras de seguridad captaron los primeros movimientos de las estructuras antes de desplomarse en cuestión de segundos. Testigos afirmaron que desde el día anterior habían notado señales de daño e inestabilidad en parte del techo.

El Quiché se inauguró hace una década, pero la familia se mudó a un nuevo local hace unos meses. (Foto: Univisión Arizona)

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Phoenix, no se reportaron heridos, pero sí hubo al menos dos locales con serios daños. Uno de ellos es el restaurante El Quiché, propiedad de la guatemalteca María Bompo y sus familiares.

Ella relató al medio Univisión Arizona que estaba adentro del inmueble junto con su esposo e hijo cuando se produjo el incidente.

"Escuchamos un golpe muy fuerte. Pensamos que era un temblor, pero cuando salimos vimos parte del techo ya en el suelo", contó.

La familia aseguró que el momento fue angustiante, aunque agradecen que no hubiera clientes ni más personas dentro del local.

"La paz que siento en mi corazón es porque todos estamos bien. Gracias a Dios porque él nos cuidó", expresó.

La familia propietaria del restaurante El Quiché llevaba apenas tres meses en el nuevo local. (Foto: Univisión Arizona)

Los connacionales llevan una década trabajando en el negocio, pero apenas tenían tres meses de haberse trasladado al nuevo local.

Ahora enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán reabrir y el alcance de las pérdidas materiales tras el colapso. Por si fuera poco, dos vehículos de la familia resultaron dañados por los escombros.

Hasta ahora no se ha confirmado la causa exacta del colapso, aunque las autoridades continúan investigando si problemas estructurales en un techo decorativo provocaron el incidente.

*Con información de Univisión Arizona y Fox 10 News