Colisión entre bus y tráiler deja varios heridos en la ruta Interamericana

Los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales.

Un accidente de tránsito se suscitó la tarde de este martes 27 de enero, en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, donde estuvieron involucrados un bus extraurbano y un tráiler.

Ambos vehículos colisionaron por motivos que aún se desconocen, el percance vial que dejó a varias personas heridas en el lugar, generando complicaciones en el tránsito ante el bloqueo del área afectada.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales acudieron al llamado, brindándoles atención prehospitalaria a los heridos y trasladándolos de emergencia a distintos centros asistenciales.

(Foto: Asonbomd)

Las demás víctimas fueron asistidas en el lugar, ya que presentaban heridas menores y crisis nerviosa, según indicaron los socorristas, por lo que de momento no se tiene la cantidad exacta de personas heridas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

El transporte colectivo involucrado que terminó impactando contra la base de una pasarela, cubre la ruta de Patzún, Chimaltenango, hacia la ciudad capital, agregó el cuerpo de bomberos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Mientras que, parte de la carga del vehículo de transporte pesado, ha quedado sobre la cinta asfáltica tras el accidente, que también ha dejado daños materiales.