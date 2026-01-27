El guardia del Sistema Penitenciario que es señalado de extorsión

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Encarnación "N", de 41 años, presunto extorsionista que resultó ser un guardia del Sistema Penitenciario (SP).

La aprehensión se dio en respuesta a una denuncia ciudadana sobre dinero que era exigido por esta persona, según indicaron las autoridades.

Por lo tanto, el ahora detenido fue sorprendido en la zona 1 de Santa Cruz del Quiché, Quiché, cuando llegó a recoger un paquete que simulaba la cantidad de Q25 mil.

El capturado fue identificado como Encarnación “N”, quien es un guardia del SP. (Foto: PNC)

Según la investigación, un ciudadano recibió varias llamadas telefónicas procedente del centro preventivo para hombres en donde le exigían la cantidad simulada.

El motivo del dinero exigido era a cambio de no eliminar físicamente a un familiar de un recluido en ese centro carcelario hace dos días, agregó la PNC.

El ahora detenido fue soprendido cuando recogía un paquete que simulaba la cantidad de Q25 mil, dinero el cual era exigido bajo amenazas. (Foto: PNC)