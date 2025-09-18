Colisión en calzada Roosevelt complica tránsito con dirección a El Trébol

-

Tras los percances viales se reportan varios heridos.

Al mediodía de este jueves, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó una colisión entre un automóvil y un picop en la 36 avenida de la zona 11.

Según Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, el percance genera complicaciones en la circulación con dirección hacia El Trébol. Además,i indicó que no se registran personas heridas.

En la avenida Hincapié y 2ª calle de la zona 13, un automóvil y una motocicleta colisionaron, dejando a una persona lesionada que fue atendida por socorristas. El incidente provoca tránsito lento hacia el bulevar Liberación.

Otros percances viales

En la avenida Petapa y 1ª calle de la zona 12, dos vehículos chocaron, afectando la circulación en el área. Montejo recomendó precaución a los conductores mientras se retiran los automotores involucrados.

Sobre la calzada Aguilar Batres y 34 calle de la zona 12, otro percance entre un vehículo particular y una motocicleta genera complicaciones para el tránsito que proviene de Villa Nueva.

Una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Otra colisión se registró en la 16 avenida, cerca de la diagonal 6 de la zona 10, entre un automóvil y una motocicleta. El motorista fue asistido por bomberos municipales.

En la ruta al Atlántico, kilómetro 5.5, zona 18, dos vehículos colisionaron, ocasionando lentitud en el paso hacia el Puente Belice. Se reporta un herido que será ingresado a un centro hospitalario.

Finalmente, en la diagonal 25, frente a la colonia Holanda, zona 18, se reporta un leve derrumbe y la caída de un árbol que obstaculiza la vía. Personal de Limpia y Verde se dirige al lugar para despejar el paso.