Colisión entre camión y picop deja dos heridos en la autopista Palín-Escuintla

  • Por Geber Osorio
08 de enero de 2026, 16:44
Las víctimas fueron trasladas a un centro asistencial. (Foto: captura de video de Provial)

Las víctimas tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial y ha quedado obstruido un carril en el lugar.

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 54 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la autopista Palín-Escuintla.

En el percance vial estuvieron involucrados un picop y un camión, donde quedaron dos personas heridas.

Ambas fueron atendidas por los Bomberos Voluntarios, quienes estabilizaron a las víctimas y posteriormente las trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Elementos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y brindando seguridad vial.

De momento ha quedado obstruido el carril derecho que conduce hacia el sur del territorio nacional, según indicaron las autoridades.

