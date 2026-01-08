Versión Impresa
Picop vuelca y deja cinco heridos en Totonicapán

  • Por Geber Osorio
08 de enero de 2026, 15:22
Las víctimas heridas fueron trasladas a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)

Las víctimas heridas fueron trasladas a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)

Las víctimas se transportaban en el vehículo y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 8 de enero en el municipio de San Bartolo Aguas Calientes, en el departamento de Totonicapán.

Por causas aún no establecidas, el conductor de un picop perdió el control del mismo y volcó sobre la cinta asfáltica.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar encontraron a cinco personas heridas que se transportaban en el vehículo.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas y luego fueron trasladadas a la emergencia del Hospital de Totonicapán.

(Foto: Asonbomd)
(Foto: Asonbomd)

