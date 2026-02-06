Colisión de dos cabezales en kilómetro 21 afecta el tránsito hasta zona 17 (video)

-

Tras el percance, en la ruta al Atlántico, el tránsito se ve afectado en la salida de las zona 17 y 25 e impacta hasta el puente Erick Barrondo.

Durante las primeras horas de este viernes 6 de febrero se reporta un hecho vehicular en la ruta al Atlántico que como consecuencia ha dejado el tránsito lento y en algunos tramos detenido el paso.

Se trata de dos cabezales que colisionaron en el kilómetro 21, en jurisdicción de Palencia, este hecho ha impedido la libre movilización por lo que las salidas de zona 17 y zona 25 y ha impactado hasta el puente Erick Barrondo por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo de anticipación o buscar rutas alternas.

Accidente entre dos cabezales en el Km 21 de la ruta al Atlántico afecta hasta zona 17 capitalina.



Asimismo, se han reportado fallas mecánicas en otros vehículos dentro de este perímetro por lo que los agentes de tránsito se encuentran en el lugar para agilizar el paso.

En el video se puede observar la afluencia vehicular en el área de zona 17.