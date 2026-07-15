¡Vehículo destruido! Colisión entre auto y tráiler deja un herido en Ruta Nacional 14

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Un automóvil y un vehículo de transporte pesado chocaron de frente, dejando como saldo un herido.

Un fuerte accidente de tránsito sucedió la noche del pasado martes en el kilómetro 85 de la Ruta Nacional 14, en el ingreso a San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Un vehículo tipo sedán y un tráiler colisionaron de frente por causas que se desconocen, lo que provocó que el automóvil quedara destruido.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y tras arribar al lugar de los hechos localizaron al conductor del vehículo liviano herido y atrapado entre los hierros retorcidos.

EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO



ANOCHE | Kilómetro 85 de la Ruta Nacional 14, ingreso a San Juan Alotenango, se reporta la colisión de un vehículo tipo sedan y un vehículo de transporte pesado.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Ciudad Vieja a bordo de… pic.twitter.com/xy0k5qaB6H — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 15, 2026

Luego de haber sido rescatado con apoyo de equipo hidráulico, le brindaron atención prehospitalaria para posteriormente trasladarlo a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Las autoridades competentes quedaron a cargo del percance vial y así determinar responsabilidades.