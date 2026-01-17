Conductor fallece mientras circulaba con su vehículo en zona 6 (video)

El vehículo impactó con un poste luego de que ya no se tuviera el control del mismo.
Un accidente de tránsito fue reportado la tarde de este sábado 17 de enero, en la 15 avenida y 14 calle, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.
En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron un vehículo que impactó con un poste y en su interior se encontraba una persona sin vida.
De manera preliminar se dio a conocer que esta persona habría muerto por causas naturales, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen la causa del deceso.
De momento la escena se encuentra acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC) a la espera del Ministerio Público (MP).