El plan vial para reducir el tránsito en el Pacífico durante Semana Santa

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Además, esta medida busca reforzar la seguridad de los viajeros.

Ante la alta carga vehicular por el descanso de Semana Santa, el Consorcio Autopistas de Guatemala (Convia) activó su plan de contingencia en la autopista Escuintla–Puerto Quetzal (AEPQ), del km 60.9 al 102.1, para agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial hacia la costa sur.

La ruta continúa en construcción, por lo que se mantienen trabajos con señalización preventiva, reducción de velocidad, desvíos tipo bypass y control de tráfico en zonas intervenidas.

En el proyecto operan 60 frentes de obra, más de 120 equipos y al menos 60 camiones, dijo Sandro Testelli, presidente de Convia.

Como parte del operativo, se implementó un esquema especial de señalización en áreas de trabajo, con advertencias de desvíos, límites de velocidad y orientación del flujo vehicular.

Dron capta el trazo de la futura autopista. (Foto: Estuardo Paredes)

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También se habilitaron rutas alternas por el centro comercial Interplaza, el distribuidor de Masagua y el paso por Palín–Escuintla hacia Taxisco y Puerto San José, para reducir la saturación en los tramos en obra.

El plan incluye asistencia vial gratuita las 24 horas, con servicio de grúa, apoyo mecánico, cambio de llantas, paso de corriente eléctrica, suministro de combustible y atención prehospitalaria. El número habilitado es el 1-801-000-7482.

Autoridades hicieron un llamado a planificar los viajes, respetar la señalización y reducir la velocidad en zonas intervenidas. El operativo cuenta con apoyo de Provial, PNC, Cruz Roja y autoridades de tránsito.

La autopista forma parte del primer proyecto bajo modelo de Alianza Público-Privada en Guatemala, orientado a modernizar la conexión logística hacia Puerto Quetzal.