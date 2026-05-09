Colisión entre bus y tráiler deja más de 10 heridos en zona 6

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Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales.

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Un fuerte accidente de tránsito sucedió la tarde de este sábado 9 de mayo dentro del viaducto Fuentes Mohr, en la calzada José Milla y Vidaurre y 16 avenida de la zona 6 capitalina.

En el percance vial se ha visto involucrado un Transurbano y un tráiler, que por causas que se desconocen el autobús impactó con la parte trasera del transporte pesado.

El saldo de esta colisión es de más de 10 personas heridas, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Más de 10 heridos, como mínimo, fueron trasladados a hospitales.



Colisión de TransUrbano con un cabezal dentro de Viaducto Fuentes Mohr.



Bomberos, #PoliciaMT y bomberos en la calzada José Milla 16 avenida zona 6. Precaución rumbo a Calle Martí. #09may26PMT pic.twitter.com/VLZjYqM53V — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

Las víctimas fueron trasladadas por Bomberos Voluntarios a centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por este accidente de tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar regulando la circulación vehicular, ya que la misma se ha visto afectada, por lo que le solicitan a los demás conductores que transiten con precaución rumbo a la calle Martí.